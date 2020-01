Suena Xavi para el Barcelona, pero Luis Suárez defendió a Valverde: "No tiene culpa ninguna"

Atlético de Madrid vino de atrás y logró una gran remontada contra el Barcelona en las semifinales de la Superocopa de España.

El conjunto colchonero levantó un 2-1 en contra y ganó el duelo 3-2 clasificándose de esta forma a la final que se disputará el domingo ante el Real Madrid en el derbi.



La Supercopa volvió a traer muchas dudas para el Barcelona, en los últimos 15 minutos del encuentro ante el Atlético volvieron a aparecer los fantasmas de Anfield y Roma, aunque Lionel Messi aseguró que no tenía nada que ver.

Así quedaron los jugadores del Barcelona tras la eliminación de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.



Barcelona se dejó remontar y quedó eliminado de la Supercopa. Este resultado ha comenzado a señalar un culpable y ese es Ernesto Valverde, el entrenador es el más criticado por parte de prensa y afición culé.

Suárez defiende a Valverde

Luego del partido, los jugadores le defendieron y este fue el caso de Luis Suárez que aseguró que: "No tiene ninguna culpa han sido errores nuestros que no podemos cometer".



El uruguayo demostró de esta forma que él y la plantilla están a muerte con el DT español que se encuentra en el ojo del huracán tras el duelo.

Los aficionados del Barcelona ya están hartos de Valverde y piden que se cambie de entrenador.



Suárez también habló de los errores que cometieron y como estos les cuestan títulos: "No sé si hay derrotas que sirven para crecer, esta derrota demuestra que hay cosas que corregir. Nos demuestra que hay errores que no se pueden cometer porque teníamos el partido controlado y hemos permitido que ellos hagan contras".



No se olvidó del VAR y los goles anulados al Barcelona: "Ya dije lo que pienso del VAR, lo más lógico es lo de la línea de gol porque el línea se puede equivocar porque es un ser humano como nosotros".

Xavi a la vuelta de la esquina

Según la RAC1, este día la directiva culé ha realizado un viaje a Doha para reunirse con Xavi Hernández para ofrecerle el puesto de entrenador.



Barcelona ya le busca sustituto a Valverde, técnico que llegó en 2016 a Barcelona y que no ha podido cumplir su máximo objetivo, ganar la Champions League.