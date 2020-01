Comunicado oficial del Al Sadd sobre el futuro de Xavi Hernández, vinculado con Barcelona

Desde muy tempranas horas se confirmó que la directiva del Barcelona viajó a Doha para sostener una reunión de última hora con Xavi Hernández, actual entrenador del Al Sadd.

Luego del fracaso en la Supercopa de España, Ernesto Valverde se tambalea en su cargo y podría abandonar al equipo en las próximas horas.

Y es que Eric Abidal, director deportivo del Barcelona, habló con Xavi Hernández, el principal candidato para ser el nuevo DT del equipo, según RAC1.

Dicha información se terminó de confirmar con un comunicado que lanzó en sus redes sociales el club Al Sadd, donde el gerente general, Turki Al-Ali, fue quien se pronunció..

"La posibilidad de que Xavi vaya al Barcelona en cualquier momento es normal, y se espera que regrese en el futuro porque fue su club y su primera casa. Pero hasta el día de hoy Xavi es el entrenador del Al-Sadd Club", dice el dirigente del conjunto catarí.

Esto ha aumentado los rumores de que Xavi Hernández podría terminar siendo el nuevo DT del Barcelona, aunque en el propio club lo niegue. Según los azulgranas se trató de una visita de cortesía.

Luego, el gerente del Al Sadd lanzó otro mensaje dejando las cosas al Barcelona. "Xavi está concentrado en el partido de mañana y cualquier negociación sobre su marcha será a través de los canales oficiales", remarcó.

EL CONTRATO QUE LE OFRECIERON A XAVI

Diario Marca destaca hoy que el que Óscar Grau, CEO del club, y Eric Abidal, secretario técnico, viajaron a Doha para ofrecerle un contrato a Xavi Hernández.

Se trata de que el exjugador del Barcelona tome al equipo en estos momentos en sustitución de Ernesto Valverde, además firmaría por dos temporadas más.

De no aceptar, Valverde se mantendrá en el equipo porque no hay otro candidato claro en el Barcelona. Eso sí, para la siguiente campaña ya no seguiría Ernesto y Xavi será su reemplazo.

OTRA VISITA QUE HIZO EL BARCELONA

El viaje y la reunión, desvelada por RAC1, ya estaba prevista, según aseguraron fuentes del club azulgrana, pero no fue solo para encontrarse con Xavi Hernández, sino que hubo visita a una de sus figuras.



Barcelona también visitó a Dembelé en Doha, donde el jugador se está recuperando de sus problemas físicos.

Abidal también fue a Doha para hablar con Ousmane Dembélé, que se está recuperando en Catar de sus problemas físicos. Sin embargo, en el trasfondo de la reunión está la posibilidad de que sea el entrenador del futuro del Barcelona.