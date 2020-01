Lopetegui explota tras caer contra el Real Madrid: ''Es una vergüenza''

El entrenador del Sevilla, el español Julen Lopetegui, se largó enfadado del Santiago Bernabéu tras perder contra el Real Madrid por 2-1 y con un polémico tanto que le fue invalidado a su equipo en el primer tiempo.

''Siento tristeza. Cuando pierdes un partido estás triste. La clave es que los partidos no hay que separarlos, son 90 minutos. Hemos hecho una primera parte bastante buena, desactivamos al Madrid, marcamos un gol absolutamente legal y nos quedamos descolocados después de haberlo visto. Esa acción no se puede desligar del partido porque es una jugada clave'', expresó el técnico en la rueda de prensa tras el partido.

Lopetegui admite que en la parte complementaria su exequipo fue superior y supo aprevechar las claras oportunidades para marcar.

''En la segunda parte nos hemos quietado el balón de emcima y eso es malo. El Madrid ha marcado el primer gol y el segundo muy rápido. No obstante, hemos tenido dos ocasiones, un pase atrás de Jesús (Navas) y otra de en Nesyri, pero no ha podido ser'', dijo.

El timonel sevillista se marchó por el túnel del Bernabéu gritando ''es una vergüenza'' por el gol anulado del holandés De Jong en la primera media hora del encuentro.

El polémico gol que le anularon al Sevilla contra Real Madrid

''No sé si es la palabra adecuada. Si la he dicho no es la adecuada, pero no hay motivo para anular ese gol. Lo hemos visto y es legal. Pero lo ha hecho y lo hemos intentado. Es un golazo, una acción trabajada durante toda la semana y todavía no sé por que lo ha anulado'', señaló.

Arriesgar y recibimiento de la afición del Madrid

Para cerrar, Lopetegui asegura que tuvo que arriesgar en los últimos minutos con la intención de conseguir el empate y no quiso hablar del recibimiento que le dio su antigua casa.

''Hemos estado en el partido permanentemente, en la primera parte por encima del Madrid y en la segunda nos hemos equivocado al no proteger el balón. También el segundo gol es una acción evitable por nuestra parte. Luego hemos cambiado la forma de jugar y, asumiendo riesgos, hemos tenido dos acciones para el 2-2 bastante claras'', comentó el español.

Sobre las emociones de volver al Santiago Bernabeú comentó que ''no he pensado en eso. Las emociones pasan a un segundo plano. He pensado en ganar el partido''.