Quique Setién: "Es doloroso, pero la imagen del equipo ha sido muy buena"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha comentado tras perder contra el Athletic Club (1-0) en cuartos de final de la Copa del Rey y quedar eliminados que "todo ha ido bien" salvo el resultado, ha destacado que tuvieron el control del juego en la segunda parte y las ocasiones y lamentado que los 'leones' marcaran en una acción aislada.

"Ter Stegen no ha hecho ninguna parada y su portero ha hecho tres o cuatro buenas, otras se podían haber finalizado mejor. Nos vamos de esta competición, es doloroso, pero la imagen del equipo ha sido muy buena. Todo ha ido bien hoy salvo el resultado y el no continuar. Estoy bastante satisfecho", manifestó en rueda de prensa.

LAS IMÁGENES MÁS DOLOROSAS DEL BARCA EN SU ELIMINACIÓN

Setién reconoció que todo se redujo al acierto del Athletic y desacierto de sus jugadores. "El partido estaba como lo queríamos, toda la segunda parte prácticamente, la pena es no ponernos por delante en alguna de esas ocasiones, pero nada, hay que felicitar al rival porque la ha metido dentro, lo que no hemos podido hacer nosotros", lamentó.

Lamentó, además, que el gol de Iñaki Williams llegara en el descuento, sin tiempo de reacción. "Tristemente nos ha llegado el gol en un momento que no había ya reacción. Hay días que tienes diez y no las metes, otros que tienes una y la metes. No sé por qué, quizá por la confianza de los jugadores. Al final, no sé quién ha tocado ese centro que no tenía peligro y acaba dentro de la portería. Hay cosas que no podemos controlar, esta es una de ellas", aportó.

"El partido de hoy era muy complicado. Nos han hecho una presión muy intensa a todo el campo, hemos logrado salir de ella pese a una pérdida. Ha habido mucha exigencia y la hemos controlado bien, y en la segunda parte estaba el partido tremendamente cómodo, ellos estaban cansados, se generaban espacios, no podía salir... Ha habido muchas cosas que hemos hecho bien", reiteró en este sentido.

El FC Barcelona ha sido eliminado y es un fracaso en su intención de conquistar un nuevo título en la temporada.

Preguntado por Gerard Piqué, que dejó el partido con signos de molestia, le restó importancia. "Había pasado un proceso febril y estaba un poco más débil. Está bien, creo que se ha sobrecargado un poco pero no creo que sea nada importante, sino producto de que estaba enfermo", explicó.