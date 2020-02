Duro dardo de Christophe Dugarry al Barcelona: "Es un club de payasos"

La eliminación en Copa del Rey del Barcelona no ha caído bien al francés Christophe Dugarry, ex jugador que tuvo un paso por el club catalán la temporada 1997-98 sin demasiado éxito.

El ahora comentarista en RMC Sport, ha criticado de forma dura al conjunto de Quique Setién luego que el Athletic Bilbao lo dejara fuera del torneo copero. “Es un club de payasos”, dijo.



“Todo lo hace al revés. Por ejemplo, compran a Coutinho y Dembélé y luego los vende. Tengo la impresión de que no hay un proyecto en este club”, siguió criticando.

Y añadió: “La única prioridad que tienen en estos momentos es que su presidente quiere ser reelegido”, comentó a pesar de que Josep Bartomeu no puede presentarse a la reelección.

“No se entienden entre ellos y eso comporta que en los mercados exista un problema con el club”, sostuvo.

El Barça no supera las salidas de Xavi e Iniesta

Christophe Dugarry aduce que el Barcelona no supera aún la marcha de Xavi ni de Iniesta. “Trabajan el doble e incluso, a veces, el triple y la marcha de Xavi e Iniesta les ha supuesto gastar mucho dinero sin necesidad. No han encontrado hasta ahora ni el juego ni la calidad que estos les ofrecían”.



Y por si no había bastante, el ex delantero francés sentenció: “El Barcelona tiene muchos problemas y lo peor tienen una mala imagen. En un club de esta categoría hay demasiadas personas que no tiene la elegancia y la clase que debería haber. Realmente es un club que no tiene clase”.