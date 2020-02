"Jugar en la Premier League no sería un problema para Lionel Messi"

Las duras declaraciones de Emmanuel Petit, "Messi no es Cristiano Ronaldo, él fracasaría en la Premier League", no han caído nada bien en el mundo del fútbol.

Te puede interesar: "Messi no es Cristiano Ronaldo, él fracasaría en la Premier League"



El exjugador del Barcelona aseguró que el argentino "no está hecho para la intensidad y que en España lo protegen mucho", esas palabras las recogió el diario británico Mirror.



Este día ya hubo alguien que le respondió a Petit por esas polémicas declaraciones, se trata del Balón de Oro del 2007 y exfutbolista del Real Madrid, Kaká.



El brasileño no está de acuerdo y aseguró que "Creo que no va a ser un problema para Messi jugar en la Premier League, o en un club de primer nivel en las tres mejores ligas del mundo sería bueno para él" , aseguró el brasileño en declaraciones para Sky Sports News.

LEER MÁS: Memes: Los equipos que podrían 'fichar' a Messi tras los últimos problemas en Barcelona



Además, Kaká afirmó que una posible salida de Leo Messi del Barcelona depende únicamente de él: "Pero, por supuesto, depende de lo que quiera para su carrera. Es difícil verlo jugar para otro club, pero es solo que quizá siente que es hora de cambiar y tener otra experiencia y seré el mejor jugador de fútbol del mundo para otro equipo".

Según la información que maneja la prensa mundial, los dos equipos de Inglaterra interesados por Messi son Manchester City y Manchester United.



El brasileño dijo estar ansioso por saber que va a pasar en el Barca, si se va el argentino, cómo manejaría la directiva culé esto, pero asegura que una salida se ve realmente difícil.

Habló sobre la salida Cristiano Ronaldo a Juventus

Kaká también tuvo palabras para CR7, excompañero suyo en Real Madrid y con quien compartió en varias ocasiones el podio del premio Balón de Oro. El carioca habló de la salida del portugués del conjunto blanco.



"Cuando Cristiano, dejó Madrid, estábamos tristes, por supuesto, muchos lamentaron, pero creo que todos en ese momento entendieron que para él era otro desafío, necesitaba moverse", cerró el brasileño que actualmente se encuentra formándose para ser director deportivo.