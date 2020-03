Piqué dice que ha visto uno de los peores Real Madrid y Sergio Ramos le responde

El clásico español sigue dando de qué hablar. Ayer el Real Madrid superó 2-0 al FC Barcelona en un partido que permitió a los blancos colocarse como líderes en España.

Gerard Piqué, defensa del Barcelona, fue uno de los que dio la cara tras la caída azulgrana en el Santiago Bernabéu.

"En la primera parte controlamos el partido y ellos eran uno de los peores Madrid que he visto, transmitiendo malas sensaciones", dijo Piqué en la zona mixta del Bernabéu.

Estas declaraciones dieron de qué hablar y fue Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, quien le respondió al central.

“Es respetable, no puedes ponerte de acuerdo con todo el mundo. Pero yo firmaba ganar todos los Clásicos con este resultado haciendo una primera parte tan mala como él dice. Nuestro planteamiento era dejarles el balón a ellos y en la segunda mitad cambiar totalmente, irnos arriba y presionar arriba. Nosotros estuvimos frescos y ellos quizá no por el desgaste de la primera. Si hubiésemos estado más finos se hubieran llevado algunos más”, declaró Sergio Ramos.

NO SE VE FAVORITO

Sergio Ramos reconoce la importancia que tenía ganar el clásico, pues una derrota iba a dejar al Barcelona en la cima y con buena diferencia en el puntaje.

“Eran tres puntos importantísimos porque un clásico es distinto y era muy importante que no se nos fueran a cinco puntos. También para fusionarnos con la afición porque era normal que la gente no estuviera contenta con nosotros y para recuperar anímicamente al grupo para lo que resta de temporada”, dijo.



Piqué cuestionó el nivel del Real Madrid en el primer tiempo y Sergio Ramos le respondió.

Sergio Ramos asegura que no quiere que se les de como favoritos a pesar de haber recuperado el liderato de la Liga.

“La palabra favorito no me gusta mucho, es para el resto. La Liga era larga, incluso habiendo partido. Intentar ir partido a partido y sumar el mayor numero de puntos posible, no creo que haya sido determinante”, aseguró.

LA ROJA CONTRA EL CITY

Sergio Ramos habló también de la expulsión que sufrió contra el Manchester City en la Champions League, donde Real Madrid perdió 2-1.

El capitán asegura que espera que el club la pueda recurrir a la roja para jugar la vuelta. “La posibilidad que pueda haber de recurrirla se hará. Por mí que se recurra, yo meteré un poco de presión para que se haga. Podía pitar falta y sacarme amarilla, pitarla en contra… Pero queda un partido maravilloso de vuelta, esté o no esté yo, y vamos a darlo todo”, declaró.