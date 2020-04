''Cristiano Ronaldo siempre ha dejado la puerta abierta para volver al Real Madrid''

El delantero Cristiano Ronaldo hace dos años que abandonó el Real Madrid, pero en los últimos días la prensa italiana especula sobre una posible salida de la Juventus para regresar a su antigua casa.

La crisis económica por el nuevo coronavirus que golpea sin piedad a Italia hace que el equipo de Turín se plantee la venta del jugador, quien es el mejor pagado de la plantilla y de la Serie A, con el propósito de solventar sus arcas.

Rui Fonte, compañero de Cristiano en la selección portuguesa, se pronunció sobre la posibilidad que existe para que que el atacante vuelva al Santiago Bernabéu.

''Sé que ama Madrid, eso seguro. Está claro que ama al club en sí, es uno de los clubes más grandes del mundo, si no el más grande'', comenzó diciendo el también delantero para TalkSport.

Fonte asegura que no le extrañaría la eventual vuelta de CR7 al club blanco. ''Ha dejado muchos amigos allí, y siempre ha dejado la puerta abierta. Así que no me sorprendería que regresara al Real Madrid''.

Cristiano, el más perjudicado en la Juve

Es muy poco probable que el luso regrese al conjunto merengue, aunque el Corriere dello Sport adelantó que el cuadro italiano estaría a disposición de venderlo en 60 millones de euros, 40 menos de lo que pagaron por él en 2018.

Cabe mencionar que Ronaldo fue el más perjudicado al tener que ''renunciar'' a 3,8 millones de euros luego de que la Juventus negociara una rebaja de salarios en la plantilla.