Maradona y Gimnasia se salvan: La AFA da por finalizada la temporada 2019/20 y suspende los descensos

La AFA ya tomó una decisión sobre la temporada 2019/20 a raíz de la pandemia del coronavirus. La asociación que rige al fútbol argentino determinó finalizar la campaña y se suspenden los descensos.

Uno de los beneficiados de está medida fue la salvación automatica de Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo que dirige Diego Maradona y que estaba en la última posición de la tabla.





Los otros equipos que salen bien con esta decisión son Colón de Santa Fe y Patronato, clubes que también luchaban por salir de la zona caliente del torneo argentino.

“Los ascensos se van a definir en el campo de juego. Pero hoy no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar porque no es una decisión nuestra. Que no haya descenso es una decisión de los directivos, como que en el 2021 se juegue sin descenso, pero con promedios, para que en el 2022 se retomen los descensos”, declaró el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en entrevista con el canal TNT Sports.

Boca Juniors como campeón vigente de la Superliga Argentina es el primer clasificado a la Copa Libertadores 2021.

La determinación de la AFA llega ante la imposibilidad de retomar el torneo argentino por la pandemia del coronavirus que está afectando a todo el mundo.

LAS COPAS INTERNACIONALES, LOS PUESTOS

La clasificación para las copas internacionales del 2021 estarán decididas por la tabla de posiciones de la última Superliga ganada por Boca Juniors.



Con esta determinación, los que van a la Copa Libertadores son Boca, River Plate, Racing Club y Argentinos Juniors, mientras que a la Sudamericana Vélez, San Lorenzo, Newell's Old Boys de Rosario, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Lanús.



Quedan definir dos plazas para la Libertadores 2021, una que correspondía al campeón de la Copa de la Superliga, que mutará a otro torneo, y la otra para el ganador de la Copa Argentina, cuyos organizadores "están trabajando" en el formato cuando se pueda volver a jugar.