La épica respuesta de Ronaldinho al defensor que le ofrecieron 500 mil por sacarlo del partido: ''Si me agarras''

El exdefensor argentino Fernando Cáceres brindó una entrevista con el canal de Youtube Ídolos, en donde repasó su carrera profesional antes de que tuviera el terrible accidente en el que delicuentes le dispararon en reiteradas ocasiones por robarle el carro en 2009.

Cáceres, que milagrosamente logró recuperarse de ese duro espisodio, jugó en clubes como Boca Juniors, River Plate, Real Zaragoza, Celta de Vigo, Valencia, entre otros. El 'Negro' recuerda el día que le ofrecieron dinero por sacar a Ronaldinho del partido y habló sobre la comparación entre Maradona y Messi.

Su etapa en el Zaragoza: ''Fue la época dorada de mi carrera. Gracias al Zaragoza tuve la suerte de que las cosas me salieran bien y de ir al Mundial 1994 con la Selección Argentina. Los tres años en el Zaragoza fueron maravillosos. Me hubiese quedado mucho tiempo más, pero no íbamos a repetir lo que hicimos''.

Le ofrecieron dinero por lesionar a Ronaldinho: ''Estábamos jugando un Celta - Barça en Vigo. En la primera pelota que fue a agarrar Ronaldinho, le pegué de atrás. Le ayudé a levantarse y le dije que me habían ofrecido 500 mil pesetas por sacarlo del campo. Él me contestó: 'Si me agarrás'. No le fui a marcar más. Me daba miedo. Estaba enojado y cuando se ponía así era muy bueno, fuerte y un jugador impresionante. Me iba a hacer pasar vergüenza. Ni loco le fui a marcar más en todo el partido''.

Llegada tarde contra Nigueria: ''En el partido contra Nigeria en el Mundial de Estados Unidos, nosotros llegamos tarde. Los jugadores de Nigeria nos estaban esperando. Diego (Maradona) entró y pasó por su lado saludando a todos los jugadores por su nombre, dándoles la mano. Se los conocía a todos. No lo podían creer, se morían. De ese partido lo que me viene a la mente son las patadas que le dieron a Maradona. No lo podían parar y fue una máquina de generar golpes. Fue increíble lo que le pegaron aquel día''.

Doping positivo a Maradona y adiós al Mundial: ''Diego habló con todos nosotros y nos dijo que no había hecho nada de lo que se decía. Luego en la prensa solo hablaban del doping positivo de Diego. Eso provocó que nos distrajéramos contra Rumania y quedáramos fuera del Mundial''.

Su golpe a Maradona: ''En un entrenamiento en Ecuador, Alfio Basile nos dijo que venía Diego a entrenar con nosotros. Normalmente, él no entrenaba con nosotros, así que el técnico nos dijo que únicamente íbamos a hacer un partidillo en mitad de campo, solo para movernos un poco. Tiran un pelotazo cruzado y voy a cortar la pelota por el aire. En el camino, me llevé a alguien, no sabía quién era pero lo choqué, se cayó al suelo y se quejaba. Cuando caigo de pie, miro y era Diego. Me quería morir. Le pedía por favor que se levantara porque sino me iban a echar a Buenos Aires. Después de eso no me acerqué más''.

Comparación entre Messi y Maradona: ''Es muy complicado elegir entre uno u otro, las épocas son diferentes y las historias también. Por suerte nunca me enfrenté a Messi, pero se me hubiese complicado por las cosas que hace, que no las puedes creer. Cuando se te acerca Leo, ¿qué haces? no sabes, así que directamente le pegas una patada, es la solución que tienes''.

Anécdota con el 'Kun' Agüero en Independiente: "Al Kun lo encontré cuando voy a Independiente. En los entrenamientos era difícil marcarlo, así que cuando lo tenía en contra le decía que se fuera para otro sector de la cancha si no quería que le pegara. Él sabía que le iba a pegar porque no lo iba a correr. Ni un caño se le ocurría tirarme''.