Thomas Meunier dispara contra el PSG: "Después de toda esta mier**, lo tengo claro"

Thomas Meunier, ahora jugador del Borussia Dortmund, no ha olvidado lo pésimo que salió de su antiguo club, París Saint Germain. El lateral derecho belga tiene sangre en el ojo.



El ex PSG se ha desahogado y ha tirado con todo a Leonardo, director deportivo del club francés, quien había afirmado que Meunier no quería renovar, algo que molestó al futbolista.

Thomas Meunier, al darse cuenta de estas declaraciones, rompió el silencio en el canal ‘RTBF’, y le respondió con dureza.

“Que el PSG no se pusiera de acuerdo con el Dortmund no quiere decir que me negara a renovar. Ni llegué a recibir una propuesta, porque primero los clubes tenían que llegar a un acuerdo. Lo que dijo Leonardo no era verdad”, comenzó.

MEUNIER, FURIOSO CON EL PSG

Además, en tono más enojado, Thomas Meunier dijo: “Ahora, después de toda esta mierda, lo tengo claro. El PSG no quería que me quedara. Ni siquiera me llamaron para decirme que tenía que dejar de ir. Fue mi agente quien tuvo que averiguarlo por correo, la verdad un poco cobardes”.

El lateral derecho belga terminaba contrato con el PSG y no fue renovado, por lo que fue fichado por el Borussia Dortmund, pero a diferencia de Thiago Silva, que no seguirá con el club parisino, sin embargo, terminará su ligamen una vez acabe su participación en la Champions League, no así Meunier y Edinson Cavani, que salieron.