Bombazo: La nueva oferta del Manchester City al Barcelona por Messi: 100 millones y tres cracks

Lo último sobre Messi y el Manchester City ya le está dando la vuelta al mundo. Hoy, Diario Sport de España da a conocer la nueva oferta lanzada por el club inglés.

Como ya se sabe, Messi llamó a Pep Guardiola para preguntar si el City puede asumir su fichaje.

El crack argentino le comunicó al Barcelona que no quiere seguir, pero no queda claro si Messi se puede ir libre o si se debe pagar los 700 millones de la cláusula de rescisión que hay en su contrato.

Ver: El presidente del Bayern Munich se pronuncia sobre Messi y un posible fichaje

De momento, Sport informa sobre la nueva propuesta que ha lanzado el Manchester City para fichar a Messi y que parece irrechazable.

Se trata de pagar 100 millones de euros más entregar al Barcelona tres jugadores de primer nivel: Bernardo Silva, Gabriel Jesus y Eric García.

"El City trabaja para hacer una oferta que no infrinja el Fai Play Financiero, que tiene como objetivo que los gastos no superen a los ingresos. Por eso, en el que caso de que finalmente el Barça se avenga a un traspaso no son partidarios de gastarse más de 100 millones. Pero están dispuestos a añadir hasta tres futbolistas a la operación", dice Sport de Barcelona.



Gabriel Jesus y Bernardo Silva serían dos jugadores que pueden entrar en la operación por Messi.

Según dicho medio, al Barcelona le gusta mucho Bernardo Silva y también Eric García, con quien tendría ya un acuerdo. Este segundo jugador termina contrato con el City en 2021.

Además: Así será el Barcelona del futuro si se convierte en el nuevo presidente: Llega Klopp y los fichajes

Por otra parte, las dudas están con Gabriel Jesus, quien no termina de explotar en la Premier League, aunque gusta un poco a Ronald Koeman, el nuevo DT.

LOS DETALLES DEL CONTRATO

Messi podría firmar con el Manchester City por cinco temporadas, pese a tener 33 años de edad.

La idea del club inglés es ofrecerle la oportunidad a Messi de terminar su carrera en la MLS, precisamente con el New York City.

Además, Messi pidió a la directiva que firmará con ellos si le aseguran que Pep Guardiola será el DT más allá del 2021, según información difundida por ESPN.

El menudo atacante argentino sigue siendo, sin embargo, una máquina de regatear, de marcar y de superar récords.

Es, de lejos, el máximo goleador de la historia del Barça (634 goles en 731 partidos), el máximo goleador de la historia de la Liga, el máximo anotador en un año natural (91 en 2012) y el jugador que ha ganado más títulos con el Barcelona, 34 en total, incluidas cuatro 'Champions' (2006, 2009, 2011, 2015).

Además: La única exigencia de Messi al City para cerrar su fichaje

El duende también ha coleccionado seis Balones de Oro, más que Cristiano Ronaldo (5), Cruyff, Michel Platini o Marco Van Basten (3). Su palmarés es insuperable, individual y colectivamente. Solo le falta la consagración con un título grande con la selección argentina: el campeón olímpico en 2008 alcanzó las finales del Mundial-2014 y de la Copa América en 2007, 2015 y 2016En Barcelona, desde el debut profesional de 'Leo' en 2004, se han encomendado por completo al pequeño prodigio llegado en 2000 procedente de Rosario.