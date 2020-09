Hugo Sánchez y su recadito a Messi: ''A joderse y a aguantarse un añito más en el Barcelona''

Lionel Messi perdió la 'guerra' y confirmó el viernes que cumplirá el año de contrato que aún le queda con el Barcelona. Esta polémica situación continúa dejando reacciones y ahora fue Hugo Sánchez quien 'disparó' contra el capitán.

Desvelan cuáles fueron la dos mentiras que Messi no le perdonó a Bartomeu

En su columna de ESPN, el 'Pentapichichi', el mexicano indicó que Messi estuvo muy mal asesorado y se equivocó desde el momento que envió el burofax, donde anunciaba a la directiva su deseo de salir con la carta de libertad.

Hugo Sánchez fue bastante crítico contra el rosarino y asegura que se queda en el Barça porque no tiene otra opción. ''No le ha quedado más remedio a Messi que quedarse en el Barcelona debido al mal asesoramiento de su padre y bufete de abogados, porque podrían haberse ahorrado ese burofax que ha causado debilidad en su imagen dentro del equipo'', expresó el azteca.

Sánchez explicó que si Messi de verdad quería marcharse del club, tenía que haber avisado al equipo en la fecha estipulada (antes del 10 de junio) y no hacerlo a través del burofax, ya que esta decisión solo empeoró su relación con el presidente, aunque ayudó a la imagen de Bartomeu.

''El burofax solo le dio dolores de cabeza, al grado que no hubo equipo que pagara los 700 millones de euros por su cláusula de rescisión, ese dinero se lo pudo haber ahorrado mandando a tiempo su decisión y con ello dejar el Barcelona sin pagar un solo euro'', señaló el ex del Real Madrid.

Así fue el entrenamiento del Barcelona tras confirmarse el futuro de Messi

Por último, el mexicano dijo que Leo no le queda más que aguantarse una temporada más hasta que pueda salir libremente del Barça y volver a ser feliz.

''No le queda más remedio que tomarse en estos 11 meses varios tés de ajo y agua, que es de 'a joderse y a aguantarse' un añito, 10, 11 meses, el tiempo necesario hasta que tenga la libertad e irse gratis'', sentenció.

Nunca habría ido a un juicio con el Barcelona

Tras no ver la luz al final del túnel, Messi jugará por una año en el club catalán y aseguró nunca habría ido a juicio para resolver este problema ya que se trataba del club que le dio todo.

La reacción de Luis Enrique cuando le consultan sobre la situación de Messi

El delantero buscaba una salida amistosa, pero la Junta Directiva se agarraba del contrato que todavía tenía que cumplir y en caso de salir solo habría sido pagando la claúsula de rescisión por mucho que los rumores apuntaban de que ya tenía con un contrato con el Manchester City.

''Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagando la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio'', aseguró La Pulga.