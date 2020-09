Jesé Rodríguez reaparece con el PSG pero no termina de convencer a Tuchel

Jesé Rodríguez es de esos cracks que con el pasar del tiempo se terminan apagando. Tras varias cesiones en diferentes clubes europeos como el Stoke City, Las Palmas y Sporting de Lisboa, el ex Real Madrid volvió al PSG.

El club parisino dirigido por Thomas Tuchel echó mano de él por un problema que tienen de infectados de coronavirus. En el regreso a la Ligue 1, el París Saint Germain, que viene de perder la final de Champions League frente al Bayern Munich, cayó también frente al Lens.

El canario jugó 15 minutos en la derrota del conjunto parisino, sinembargo, su participación fue puramente testimonial. No tuvo ninguna situación de gol clara y apenas tocó 11 balones desde que ingresó en el terreno de juego.





De hecho, sus estadísticas no le favorecen y a Thomas Tuchel no le convence. Jesé Rodríguez tocó 11 balones, perdió 6 de ellos, tuvo un 43 % de acierto en el pase (3 pases completados de 7 intentos), intentó un regate sin éxito y perdió los dos duelos que tuvo en el área. Aunque apenas llevaba una semana entrenando, Jesé no pudo reivindicarse contra el Lens ayer.



El prestigioso diario L'Equipe, que establece las notas de los jugadores en todos los partidos de la Ligue 1, le dio un sin calificar a Jesé. El delantero estaba ante una oportunidad única, pues las siete ausencias por coronavirus del PSG le permitieron entrar en la convocatoria.

Sin embargo, Thomas Tuchel prefirió alinear al juvenil Arnaud Kalimuendo para después darle entrada cuando los parisinos perdían por 1-0. El domingo, contra el Marsella, Jesé podría tener su última gran oportunidad en la capital francesa para demostrar que todavía tiene mucho fútbol.