Por brote de COVID-19: Napoli no se presentó al partido contra la Juventus y perdería los puntos

El Nápoles no se presentó este domingo en el terreno de juego para su partido contra la Juventus en Turín, en un choque que había sido mantenido por la liga italiana pese a dos casos de covid-19 entre los jugadores del equipo napolitano.

Nápoles, que aseguró que no había obtenido la autorización de las autoridades sanitarias locales para hacer el desplazamiento, corre el riesgo de ser declarado perdedor del partido por 3-0, en virtud de las reglas adoptadas esta semana por las instancias deportivas.



El exequipo de Diego Maradona es el primero en no presentarse a un partido mantenido, en época de coronavirus, en los cinco grandes campeonatos europeos. Hubo un caso de un equipo que no acudió a un partido de las rondas preliminares de la Liga de Campeones: el club kosovar Drita no pudo disputar su encuentro, por lo que perdió contra Linfield (Irlanda del Norte).

Los jugadores de la Juventus, que prepararon toda la jornada el partido como si nada pasara, llegaron al estadio aproximadamente una hora antes de su inicio, según las imágenes difundidas por el club en Twitter.

Según la liga italiana, el protocolo existente para los partidos de Serie A en el contexto de la pandemia de covid-19 habría debido permitir a Nápoles poder jugar pese a dos casos positivos.



En un correo enviado la liga, publicado por la Gazzetta dello sport, el presidente napolitano, Aurelio de Laurentiis, aseguró que, pese al protocolo federal, su club no tuvo la autorización de dejar Nápoles por parte de las autoridades sanitarias locales. Pedía en esta carta el "aplazamiento del partido a otra fecha".

El fútbol italiano se vio atrapado esta semana por la pandemia del coronavirus, con 17 jugadores que dieron positivo en el Génova. De este modo, el partido Génova-Torino, previsto el sábado, fue aplazado.





