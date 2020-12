Iker Casillas tumba a los galácticos del Real Madrid: "No teníamos un equipo"

Si hay una voz autorizada para hablar del Real Madrid sin duda ese es Iker Casillas, portero que lo ganó todo con la camisa de los blancos.

En el cuarto capítulo de su serie-documental "Colgar las Alas" de Movistar+, Casillas habló de la etapa de los galácticos del Real Madrid, cuando fueron fichados futbolistas de talla mundial como David Beckham, Ronaldo Nazario y otros.

Ver: El 11 del Real Madrid para el derbi ante el Atlético

"Zidane, Figo, Ronaldo... El salto es brutal. Estamos hablando de una dimensión estratosférica. Ni dábamos crédito con el fichaje de Beckham. Tenia 40 fotógrafos detrás de él cada vez que salía. Nosotros seguíamos jugando y ganando. Nueve meses ganando prácticamente todo. Claro, eso hace que al final parece que todo iba fenomenal. Que íbamos a ganar todo, el triplete… Aquella derrota en la final de Copa contra el Zaragoza nos marcó. La tercera semana de marzo, hasta mediados de mayo, en una caída sin paracaídas que fue lo que fue. No son solo nombres, es formar un equipo y no lo teníamos. Tres años enteros sin ganar nada y pelear por nada. Fue cuando empieza a despegar el Barça, consigue dos ligas seguidas, la Copa de Europa en 2006... Esa etapa es la que no me gusta nada recordar", dijo Casillas.

Por otra parte, Iker Casillas también se refirió a aquella Liga de España conquistada con Capello como DT del Real Madrid.



Casillas asegura que en la etapa de los galácticos no había un equipo.

"Tres semanas de pretemporada, un día libre. Ese es Fabio Capello. Seguramente era lo que nosotros necesitábamos. Como estaba el club no era normal. Otra vez el Barça parece que se iba alejando de nosotros y tenía encarrilado para ganar la Liga. Luego fuimos a la Champions, habíamos ganando al Bayern, y recuerdo que en el partido de vuelta fue el famoso gol a los seis segundos… Desastre y eliminación. Sólo teníamos la Liga. Íbamos ganando 2-3 en el Camp Nou y nos empatan al final. Hubo en Espanyol en casa que íbamos perdiendo 1-3 (lo terminaron ganando 4-3)… El partido del Recreativo fuera de casa ganando 0-2, totalmente tranquilos (lo salvó Roberto Carlos al final con el 2-3). Está también el famoso partido del Tamudazo. Una locura. Cada partido era como volver 20 años atrás y recuperar las remontadas de la 5ª del Buitre. Jugábamos contra el Mallorca sin que se jugaran nada y empezamos perdiendo 0-1. Pero a falta de 22 minutos mete Reyes el empate y luego Diarra de cabeza. Bf, toda la gente saltando, llorando… Aquella liga se celebro como si fuera una Champions", dijo.

Más de Casillas

Siete meses tras el infarto: "Estaba más apenado, porque quería bajar la medicación. Las cosas iban bien, mejor que antes, pero siempre hay un pero. La ilusión que tú dices bueno me puedo recuperar... No quieren decirte que estas al 100% por esa posible vuelta. Te está dando a entender que tendrías que dejar el futbol".

Además: La vida de rico de Piqué; sus negocios, autos y mansiones

Sobre su futuro (antes de su retirada y la que fue su posible candidatura a la presidencia de la RFEF): "Cada día que pasa hay algo que siempre te ronda por ella. Esto va a ser un cambio constan, preparaos que se vienen curvas".