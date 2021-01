Escándalo: Las trampas del Manchester City para poder fichar menores en Inglaterra

Un nuevo escándalo sale a la luz en Inglaterra y otra vez se llevan de encuentro al Manchester City de Pep Guardiola.

Y es que una denuncia hecha por 'The Athletic' deja mal parado al equipo inglés sobre las trampas que utiliza para poder fichar menores de edad.

En esta ocasión, se ha denunciado prácticas ilegales el fichaje de Gabriel Fernando Morais Casseres de Almeida (Santos, 1996).

Los 'citizens', según revela dicho medio, habrían creado un "falso trabajo de ojeador" por el que el padre habría recibido alrededor de 1.120 euros mensuales desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012. Un trabajo que, según revela el propio interesado, jamás habría desarrollado.

"La realidad es que me pagaron pero nunca trabajé. De hecho, ni siquiera hablaba inglés. Me organizaron un curso de 'scouting' y fui dos veces a clase para aparecer en él, pero no fui más. Era una mentira", asegura a 'The Athletic'.

En la Premier League, este tipo de situaciones están más que prohibidas, así lo dejan de claro los estatutos.



Manchester City es acusado de hacer malas prácticas en el fichaje de Gabriel Fernando.

"Queda prohibido ofrecerle al jugador, o a cualquier persona conectada a él, de forma directa o indirecta, un beneficio en forma de pago", dice el reglamento de la Premier League.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Hay que mencionar que no es la primera vez que el Manchester City recibe una acusación de este tipo.

En 2019, la FIFA sancionó al City por el fichaje irregular de futbolistas que son menores de edad.

Asimismo, la UEFA ya sancionó a los 'sky blues' por incumplir el 'fair play' financiero. Un castigo que, sin embargo, fue revocado por el TAS.