Mbappé dejaría el PSG y desvelan su posible destino: ''Le encanta, estoy seguro de que va a jugar allí''

Muchas veces se ha dicho y escrito sobre la posibilidad de que Mbappé fiche por el Real Madrid. El galo termina su contrato con el PSG en 2022, y se encuentra a la espera de que lo pueda ocurrir en el próximo mercado de verano.

La pandemia se interpuso entre Mbappé y el Madrid

''Lo estoy pensando porque creo que si renuevo con el PSG es para estar mucho tiempo. Estoy muy feliz aquí, siempre he sido muy. Pero quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar'', dijo Kylian hace un par de semanas a los medios de su país.

Pero esta vez fue Jesé Rodríguez, excompañero del francés, quien aseguró que el delantero está como loco por vestir la elástica merengue. ''Tiene muchas ganas de ir al Madrid. Su ídolo siempre ha sido Cristiano y empezó a verlo en el Madrid. Le encanta la ciudad y estoy seguro de que va a jugar allí algún día'', explicó el canario en un diálogo con 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, una lesión sufrida en marzo de 2014, en octavos de final de la Champions League ante el Schalke 04, marcó para siempre la carrera de Jesé. ''Muchas veces le he dado vueltas a aquello. Está claro que marca mi carrera deportiva. Era como si fuera un Ferrari a 300 km/h y se rompe. Y hay que empezar de cero y repararlo'', dijo en referencia a la rotura de ligamentos sufrida en su rodilla derecha.

Jesé Rodríguez dice que sus amigos del Madrid lo abandonaron

El ariete de 27 años ha pasado por clubes como el citado Real Madrid, PSG, Stoke City, Betis y el Sporting, y ahora regresó a su isla natal para vestir la camiseta de la UD Las Palmas

''He puesto siempre de mi parte, pero al final las cosas no se han dado. Me apetece hablar de fútbol. El pasado hay que dejarlo atrás y ahora quiero estar centrado en el fútbol. Mucha gente me ha dado por un retirado. Eso me da más ganas de entrenar y de jugar bien. Tenía ofertas de Turquía, México, Arabia... Me quedo aquí porque tengo cerca a la gente que me quiere y el apoyo del club'', cerró el atacante.