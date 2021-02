Maradona dejó una tremenda fortuna: ''Me contó que tenía 100 millones de dólares y nadie sabe dónde están''

Mariano Israelit es considerado uno de los mejores amigos de Diego Maradona y, en las últimas horas, realizó una confesión tremenda ya que nadie sabe dónde están los 100 millones de dólares que dejó el astro argentino.

Brutal colección de carros que tuvo Maradona con los años

''Lo tenían blindado. Y, en cuanto llamaba alguien que ellos no querían, le cambiaban el chip. Yo iba a comer a la casa de Diego y le decía: 'Che, te dejé un mensaje. ¿No te llegó?'. Porque no me aparecían los dos tildes. Y, cuando le pedía su número, tenía que fijarse el que tenía anotado atrás del aparato'', comenzó marcando Mariano en diálogo con Teleshow.

En esa misma línea reveló: ''Lo vi por última vez en septiembre del 2020. Él falleció en noviembre. Pero en el último tiempo ya lo notaba bajoneado, triste. Diego estaba mal desde que lo habían operado de la rodilla. Yo lo fui a ver a la Clínica Olivos y estaba bien. Pero después le costaba caminar. Le dolía un montón y estaba angustiado por eso''.

Para cerrar, hizo una revelación brutal: "A Diego le soltaron la mano. Sabían que tenía problemas de corazón y no estaba medicado. Aparte, cómo vivía Diego. Cuando volvió de México, me confesó: 'No sabés cómo me recuperé después de Dubái. Tengo más de cien palos verdes'. Yo le contesté que él era un rey y que tenía que vivir como se merece''.

Los bienes que dejó Maradona tras perder la vida en Argentina

Y añade: ''Sus últimas casas, sin desmerecer, no estaban en condiciones. ¡Hasta se llovían! Y no tenían aire acondicionado ni calefacción central, cuando estamos hablando de un tipo que tenía esa guita que ahora nadie sabe dónde está''.