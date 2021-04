El calvario que vive el Papu Gómez tras dejar al Atalanta: "Estoy muy triste, me duele demasiado"

Papu Gómez era el gran referente del Atalanta hasta un día que tuvo un problema con el entrenador y todo se derrumbó, a tal grado de tener que dejar el equipo italiano.

El argentino juega ahora para el Sevilla y habló en una entrevista para Sky Sport del calvario que está viviendo tras marcharse de Italia.



"Sé que no soy el culpable de esta historia. No pudimos seguir así y tomé la decisión acertada, estoy feliz y tranquilo por la decisión que tomé", comenzó diciendo.





Papu Gómez jugó más de cinco años para el Atalanta y los aficionados del club le tomaron mucho cariño. Su salida fue un verdadero golpe para su persona.

"¿Qué siente? Tristeza. Me cuesta ver un partido de Atalanta. Me duele ver a mis ex compañeros. Estoy feliz por ellos porque lo están haciendo muy bien y sé qué equipo son, pero no puedo. Por eso hoy digo tristeza, espero que con el tiempo pueda ver más", contó.



Antes de que apareciese el Sevilla en escena, el Atalanta tenía el problema de la negativa del Papu de marcharse a otro destino menos competitivo. Su desencuentro con Gasperini, su entrenador, lo habían apartado incluso de los entrenamientos.

"Tenía grandes ofertas de la MLS y Arabia Saudí, con mucho dinero, pero no me importaba. Sabía que había gente que quería verme desaparecer en estos países, pero mi prioridad era el Sevilla y estoy orgulloso de haber acabado aquí".



Y cerró: "Aquí la pelota (liga española) viaja a tres veces la velocidad que en Italia".