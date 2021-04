Así fue el enfado monumental de Koeman con Mingueza: lo saludan y el polémico gesto del técnico

Ronald Koeman se enfadó con Mingueza. Luego de que el central sintiera algunas molestias durante el partido entre Barcelona y Getafe, el jugador decidió irse a la ofensiva en la parte complementario y esto no le gustó para nada a su técnico.

Koeman entendía que había que hacer una lectura más precavida del partido cuando la visita logró marcar el segundo tanto para el 3-2 y poner en suspenso a los azulgranas.

En una jugada, Mingueza se fue al ataque y los gritos de Koeman se esucharon en todo el estadio. Esa acción le costó al futbolista su cambio, pues un minuto más tarde, el DT decidió sacarlo para darle lugar a Umtiti.

Mingueza se marchaba por la otra línea y recorrió gran parte del campo para llegar a los banquillos. En el camino se encontró con Riqui Puig, quien estaba calentando, y el pequeño futbolista lo animó mientras éste traía una cara de decepción.

Al llegar a la dirección técnica ocurrió la imagen de la que todos hablan. Mingueza quiso disculparse y saludó a Koeman, pero el técnico tardó en regresarle el saludo y ni siquiera lo vio a los ojos.







Tras lo ocurrido, el neerlandés quiso explicar el polémico episodio. ''Es un poco exagerada mi postura con él. Está haciendo una gran temporada. Debe aprender que ser jugador en el Barça hay que estar siempre en todos los partidos. El cambio no ha sido por enfadarme, sino porque quería darle minutos a Umtiti''.

Y añadió: ''Es evidente que no ha jugado bien. Mingueza no se puede ir tanto a la banda cuando jugamos con tres. Ya he hablado con él y está todo solucionado, ningún problema''.