Cristiano Ronaldo nos dijo: "No están en Champions, pero nunca conseguí una Europa League y la ganaré"  

Cristiano Ronaldo juega esta tarde un partido trascendental en la temporada para la Juventus, enfrentan al Milan, equipo con quien lucha un boleto para la próxima Champions League.

La Gazzetta dello Sport recordó algo que muchos tal vez no tengan presente sobre el astro portugués y se remontaron al año 2017 cuando aún era jugador del Real Madrid.



Por aquel tiempo el Milan soñaba con el fichaje de Cristiano y tantearon a su agente, Jorge Mendes, y al propio futbolista, aún vestido de blanco.





"Es cierto, Yonghong Li quería a Cristiano Ronaldo en el Milan. Lo quería porque creía que tenía una gran fuerza en el mercado chino. El jugador quería dejar el Madrid. Nos vimos en julio de 2017 con Mendes para verificar los costes y la disponibilidad del jugador", contó Marco Fassone, consejero delegado del equipo italiano en aquel entonces.

Y agregó: "CR7 nos dijo: 'No están en la Champions, vale, pero nunca he ganado la Europa League y también la ganaré", fueron las palabras de Ronaldo.



"Estaba convencido. Algunos dicen que es una broma, pero teníamos a Ronaldo cerrado, había una posibilidad de conseguirlo, todo es cierto", afirmó.



Al final, Cristiano Ronaldo no llegó al AC Milan porque la propiedad china paralizó las negociaciones, porque consideró que económicamente no era posible y el portugués llegó a la Juventus.

Ahora, cabe la posibilidad de que CR7 dispute la Europa League con los de Turín, esto si no logran alcanzar una de las cuatro primeras plazas de la Serie A.