¡Ya tiene destino! Buffon competiría contra Rigoberto Rivas en la Serie B de Italia con el Monza de Balotelli

La leyenda Gianluigi Buffon podría unirse al Monza, el ambicioso club del antiguo primer ministro italiano Silvio Berluscioni, después de que anunciara que dejará la Juventus a final de temporada, informaron este viernes los medios italianos.



El club de Serie B, ascendido la pasada temporada, es uno de los numerosos interesados por el arquero de 43 años, que no ha descartado continuar su carrera, según informaciones de La Gazzetta dello Sport.

"Recibí un mensaje de un ejecutivo que podría superarme en locura, me gusta esta gente. La vida hay que vivirla. Si llegué aquí es precisamente por esa pizca de locura que me ha permitido soñar siempre con nuevos proyectos y logros. Aún me falta luchar, viajar y llevar mi cuerpo y mi energía al límite. Bien podría dejar de jugar pero si hay alguien más loco que yo y que me hace imaginar algo más loco que yo, lo sigo", dijo Buffon tras ganar la Coppa Italia ante Atalanta el miércoles.

Buffon se rehusa a colgar los guantes a sus 43 años. En el Monza se encuentran reconocidos jugadores como el ghanés Kevin-Prince Boateng y el italiano Mario Balotelli en sus filas, por lo que el fichaje del arquero bianconeri sería por dos temporadas en busca de conseguir el ascenso a la primera categoría. Llegaría como agente libre.



Buffon disputó su 685 y último partido con la Juventus en la final de la Copa de Italia esta semana ante el Atalanta, ganando el trofeo por sexta vez, cuajando además una gran actuación.



"Estoy analizando las propuestas que he recibido. Si encuentro una más loca que yo con un proyecto interesante, la seguiré", señaló tras el partido el arquero campeón del mundo en 2006.





El diario turinés Tuttosport informó además que el primer club profesional de Buffon, el Parma -descendido a segunda división este curso-, donde debutó en 1995, también estaría interesado en sus servicios.

De esta manera, el guardameta se sumaría junto al hondureño Rigoberto Rivas, quien milita en el Reggina, a la Serie B italiana para pelear por el ascenso a Serie A.