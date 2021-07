Sergio Ramos, contundente: lo que quiere de Mbappé, los audios de Florentino Pérez y... ¿compañero de Messi en el PSG?

Sergio Ramos ya habló como jugador del PSG, el central concedió su primera entrevista desde París para medios españoles y comentó de muchas cosa.

Su salida del Real Madrid, lo que quiere de Kylian Mbappé y se refirió a jugar junto con Messi en el PSG, pero aseguró que no depende de él.



Primeros días en París ¿extraña Madrid?



"He vivido una etapa maravillosa en el Madrid. Pero me quedo con todo lo bonito que pasé allí. Es triste abandonar una casa que te dio tanto. He tomado la iniciativa de venir al PSG un equipo con un proyecto que es una realidad. Integrándome, pero me gustan los retos. Sigo manteniendo esa ilusión por seguir ganando. Ojalá me pudiese salir tan bien como en el Madrid. Guardo ese recuerdo incomparable y único. Vengo al equipo idóneo y el que quería estar".



Y si en Champions se encuentra al Real Madrid



"Son suposiciones y adelantarnos al futuro que sería un poco atrevido. Solo pienso en rendir al máximo nivel y aportar mi experiencia. Vengo aquí para empezar de cero, en un equipo nuevo y sumar todo lo que pueda. No lo pienso. Me siento muy bien con estos nuevos retos. Esperemos que sea un buen año. Ya veremos qué pasa en el futuro, el Madrid siempre va a estar en mi corazón".





Su salida de Real Madrid ¿se hizo todo para renovarlo?



"Son preguntas difíciles de contestar, pero ya lo dejé claro en mi última rueda de prensa. No hay que mirar atrás. Soy un aventurero y mi prioridad era el proyecto deportivo. También el trato que me dieron. El presidente, Leonardo, Pochettino… me dieron ese cariño tan importante para decidir. Me gusta asumir esos retos nuevos. Siempre es bueno salir de la zona de confort. Estoy muy contento de la decisión que he tomado".



¿Qué consejo le podría dar a Mbappé?



"Consejos a nivel personal nunca podría dar. Podría comentarle algo desde la experiencia, pero lo haría en privado. A mí, como jugador del PSG, me gustaría que se quedara. Me gusta jugar con los mejores y Mbappé es uno de ellos".

¿Qué puede aportar usted para que Mbappé siga en París?



"No sé. Cuando uno toma la decisión de irse o quedarse, acaba siendo muy personal. En mi caso, la familia, el proyecto deportivo… No sé lo que tiene en la cabeza Mbappé. Yo quiero que siga aquí porque es muy joven y marca la diferencia. Aquí hay un equipo muy bueno. Mi espíritu ganador es lo que puedo aportar al grupo y si eso puede contagiar a algún compañero, mejor".



La última temporada fue mala en Real Madrid ¿con qué se queda?



"Me quedo con lo malo y con lo bueno. Siempre me he tomado todo como un aprendizaje. Sirve para saber en que hay que cambiar o mejorar. Quien está en las buenas y quien es las malas. Todo pasa y todo llega. Al final sale el sol y todo sigue. Y que mejor que venir a un gran equipo".



¿Hay espacio para Messi en el PSG?



"Leo es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero no depende de mí. Te podría decir mil cosas, pero no serían determinantes. Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar. Pero me gusta estar rodeado de los mejores y siempre tendría hueco en mi equipo".



Los audios filtrados de Florentino



"A día de hoy es algo de lo que me mantengo al margen. Estoy evadido de la prensa tanto de España como internacional. Intento no comentar nada. Respecto al Madrid y a la afición, le tengo un respeto tremendo".



Mbappé al Real Madrid ¿lo ve posible?



"Por supuesto. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. A nivel histórico, el mejor. Para mí, los grandes jugadores tienen que pasar por allí. Pero ahora lo quiero en mi equipo. Quiero ganar y para ello quiero que estén los mejores a mi lado".



¿Celebraría un gol ante su ex equipo?



"Jamás celebraría un gol ante el Madrid. Ante todo, es mi familia y está en mi corazón. Merecen ese respeto. Ni un gol ni una victoria".



Con quién le hace más ilusión jugar: ¿con Mbappé o con Neymar?



"Yo creo que son dos grandes jugadores. Me hace ilusión jugar con Neymar, con el que tengo muy buena relación. También con Kylian, que es un grandísimo jugador. Pero independientemente de quien juegue, lo más importante es ganar".