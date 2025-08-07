Agustín Auzmendi anota su primer gol de la temporada con el Godoy Cruz en la Liga de Argentina

<b>Godoy Cruz</b> y <b>Gimnasia </b>se vieron las caras en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la <b>Liga Argentina</b>, donde ambos equipos buscaban sumar puntos importantes en el arranque del torneo. El encuentro, disputado en el <b>estadio Malvinas Argentinas</b>, prometía emociones y no decepcionó a los aficionados que se dieron cita para apoyar a sus respectivos equipos.Desde temprano, <b>Gimnasia </b>mostró superioridad en la cancha y logró abrir el marcador al minuto 27 gracias a un gol de<b> Manuel Panaro</b>. Su anotación puso en ventaja al conjunto visitante, que mantuvo el control y siguió presionando sobre la defensa del equipo mendocino. Solo tres minutos después,<b> Luis Marcelo Torres </b>amplió la diferencia con gol al 30’, estableciendo un 0-2 que complicaba las aspiraciones de <b>Godoy Cruz.</b>