Agustín Auzmendi tiene nuevo club tras su paso por Godoy Cruz: "Muy contento de estar acá"

Agustín Auzmendi fue presentado este jueves 15 de enero como refuerzo de <b>Gimnasia y Esgrima La Plata</b>. El martes se sometió a la revisión médica y el miércoles firmó su contrato, para luego tener su primera práctica junto al plantel dirigido por Fernando Zaniratto.Auzmendi arribó a La Plata tras realizar la pretemporada con el Tomba desde finales de diciembre, motivo por el cual se encuentra en buena forma física y a disposición del cuerpo técnico para comenzar a competir por un lugar en el ataque.Luego de posar <b>con la camiseta Tripera</b>, el delantero espera poder sumar un puñado de minutos en el amistoso del sábado frente a Agropecuario.Ese encuentro será la última prueba de Gimnasia antes del debut oficial en el torneo Apertura, que será la <b>próxima semana frente a Racing.</b>El Pistolero de 28 años marcó tres goles en siete partidos en la Copa Sudamericana con el Godoy Cruz, mientras que en la competencia argentina celebró cinco dianas en 23 encuentros.