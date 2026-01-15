Agustín Auzmendi tiene nuevo club tras su paso por Godoy Cruz: "Muy contento de estar acá"

El delantero que brilló en Honduras con el Olancho FC y luego en Motagua tiene nueva casa para 2026 luego de diversos rumores que hasta lo colocaron en el Puebla de México o un posible regreso a tierras catrachas.

Godoy Cruz es historia y ahora Agustín Auzmendi tiene nuevo club luego de un 2025 viviendo su primera experiencia en la máxima categoría de Argentina.

Agustín Auzmendi fue presentado este jueves 15 de enero como refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata. El martes se sometió a la revisión médica y el miércoles firmó su contrato, para luego tener su primera práctica junto al plantel dirigido por Fernando Zaniratto.

Auzmendi arribó a La Plata tras realizar la pretemporada con el Tomba desde finales de diciembre, motivo por el cual se encuentra en buena forma física y a disposición del cuerpo técnico para comenzar a competir por un lugar en el ataque.

Luego de posar con la camiseta Tripera, el delantero espera poder sumar un puñado de minutos en el amistoso del sábado frente a Agropecuario.

Ese encuentro será la última prueba de Gimnasia antes del debut oficial en el torneo Apertura, que será la próxima semana frente a Racing.

El Pistolero de 28 años marcó tres goles en siete partidos en la Copa Sudamericana con el Godoy Cruz, mientras que en la competencia argentina celebró cinco dianas en 23 encuentros.