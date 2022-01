Alexandre Song, futbolista que milita en el Arta/Solar 7 de la Primera División de Yibuti, es catalogado como uno de los peores fichajes del Barcelona y en un diálogo con su compatriota, el camerunés que juega en la NBA, Pascal Siakam, reconoció que el dinero fue lo único que lo motivó para vestir de azulgrana.

Song cuenta la pesadilla que vivió en Rusia: ‘‘Me sentía solo’’

El mediocampista de 34 años llegó al Camp Nou tras brillar en el Arsenal. Contractualmente, Song estuvo entre 2012 y 2016, pero solo jugó dos temporadas, hasta 2014. Luego regresó a Inglaterra para jugar con el West Ham y más tarde en un puñado de clubes de bajo perfil de Suiza, Rusia y otros destinos.

Su fichaje por el Barça

“Cuando el Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera. Conocí al director deportivo y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me haría millonario. No me importaba una mierda ser un calientabanquillos en el Camp Nou por el dinero que ganaba”.