Alexander-Arnold deja dolida a la afición de Liverpool: "No se va porque ya no quiera a este club, se marcha porque..."

La marcha de Alexander-Arnold del Liverpool no será fácil de digerir para los aficionados del Liverpool . No porque no tengan repuesto, como puede ser el joven Conor Bradley , sino por el sentimiento de traición que existe entre la hinchada de Anfield, que no entiende cómo uno de sus iconos prefiere irse al Real Madrid en la plenitud de su carrera.

"No se va porque ya no quiera a este club o porque no confíe en los títulos que pueda lograr en el futuro. Le encantaría volver a Anfield como aficionado. Se va porque quiere algo nuevo y fresco y eso es algo que el Liverpool no puede ofrecerle", escribe Paul Joyce, una de las plumas más destacada del prestigioso The Times.

Alexander-Arnold, que lo ha ganado todo con el Liverpool, incluyendo dos Premier League y una Champions, no se va como un héroe, y muchos le recordarán casi como un traidor, echándole en cara ese mural en las casas cercanas a Anfield que muestra su foto con el dorsal '66' y la frase: "Solo soy un chico normal de Liverpool que ha cumplido su sueño".

"A veces se siente como silbar en el viento cuando le pides a algunos aficionados que se sientes traicionados, que recuerden los buenos tiempos, pero en este caso está justificado. Alexander-Arnold ha jugado un papel vital en este Liverpool, primero con Jürgen Klopp y después con Arne Slot", escribe Phil McNulty en la BBC.

"Tiene su mérito haber clarificado su futuro ahora en lugar de tomar el camino fácil y dejar a los aficionados expectantes hasta después del 26 de mayo", añade.