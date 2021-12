Ancelotti adelanta una ‘’sorpresa’’ en el once del Real Marid ante el Cádiz y lo que dijo sobre el FC Barcelona

“Modric dio negativo, pero sigue sin entrenar. Está un poco cansado y tuvo fiebre. Mañana no juega. Luego hay que esperar y aclarar cómo es la normativa, que no está claro”.

El brote por Covid-19

“Hemos de convivir con esto, nosotros y la sociedad. Nunca pensamos en aplazarlo (el partido). Hay que seguir conviviendo con este virus, que ahora es menos fuerte. Hay que cuidarse y ser cauto. El club es muy exigente’’.

Hazard

“Mañana es titular. Va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece. No por las bajas. Ha trabajado muy bien. No ha cambiado mentalmente. Su problema es que no siempre se ha podido entrenar al 100%, como ahora lo hace. Está preparado por lo que ha mostrado en los entrenamientos. No estaba acostumbrado a jugar en la derecha y he preferido a Rodrygo y Asensio ahí. Tiene todo para hacer una segunda parte de la temporada muy buena y ser útil para el equipo”.

El FC Barcelona

“Ahora no es un rival directo, porque hay otros equipos más cerca. Pero tiene la calidad para ir hacia arriba y si fuera entrenador del Barcelona diría exactamente lo mismo que Xavi”.

La temporada 2014-15 y la caída entonces

“Es difícil decir qué aprendimos. Tuvimos una lesión muy importante de Modric, que nos afectó mucho. Estuvimos a un gol de la final de Champions y nos quedamos muy cerca de ganar LaLiga”.