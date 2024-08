La reacción de Ancelotti al rendimiento de Mbappé y festeja que este jugador no se fue del Real Madrid

Los problemas del Real Madrid en un irregular inicio de LaLiga, cediendo dos empates en las visitas a Mallorca y Las Palmas , radican en fase defensiva para su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, que reconoció que “estar preocupado no es una mala sensación” y que todos sus jugadores “piensan lo mismo” sobre los aspectos a corregir de inmediato.

“Estar preocupado no es una mala sensación, significa que te ocupas del problema que tienes”, aseguró Ancelotti en rueda de prensa. “Hemos tenido un problema en los últimos partidos, no hemos sido capaces de tener un bloque compacto todo el partido, hemos sufrido en la recuperación y esto hay que mejorarlo con un trabajo colectivo”, argumentó.

Con menos tiempo para trabajarlo sobre el césped con partidos cada tres días, ‘Carletto’ ha analizado los errores en charlas con su plantilla y vídeos que muestran carencias a corregir. “Todos estamos de acuerdo, lo he hablado con los jugadores y piensan lo mismo. Cuando el problema es claro, es sencillo solucionarlo”.

Las claves para la reacción las tiene claras Ancelotti que apunto que tienen “que defender mejor” desde “un compromiso colectivo”, ya que dijo que el problema no es “actitud individual”.

“El problema como dice la estadística no están en encajar muchos goles, sólo dos, pero la sensación es que nos cuesta recuperar el balón y los rivales nos juegan entre líneas. Es algo que vamos a solucionar”, dijo convencido.

De la ecuación sacó al francés Kylian Mbappé, pese a que aún no ha marcado en Liga. “En trabajo defensivo Kylian es el último en el que tenemos que pensar. Está jugando muy bien, no está marcando goles pero ha sido muy peligroso, se ha movido bien en ataque y no hay problema de adaptación. El trabajo defensivo tiene que ser colectivo, obviamente los delanteros están menos involucrados que otros en ese sentido”.