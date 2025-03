Ancelotti advierte a LaLiga: “No nos presentaremos a otro partido con menos de 72 horas de descanso”

Carlo Ancelotti , técnico del Real Madrid , afirmó este sábado tras el triunfo sobre Villarreal (1-2) que su equipo no volverá a jugar un partido sin tener las respectivas 72 horas de descanso.

Y es que el agotamiento fue evidenciado en los futbolistas del Real Madrid tras acabar el juego, con Mbappé y Bellingham fatigados. Vinicius y Rudiger tuvieron un respiro en el banquillo, aunque después ingresaron en el complemento.

“La explicación es que este equipo tiene algo especial, carácter y compromiso. No siempre lo pueden hacer y me enfado con ellos. Tenemos que agradecer a estos jugadores que han hecho un esfuerzo descomunal desde el 3 de enero hasta hoy, sobre todo hoy, creo que es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, nunca más vamos a jugar. Hemos pedido a LaLiga cambiar dos veces el horario del partido y no ha pasado nada, pero esta es la última vez”, aseguró Ancelotti en la conferencia de prensa.

Consultado sobre si se presentaría a jugar en caso de que le pongan un partido sin 72 horas de descanso, el italiano respondió con un rotundo “no”.