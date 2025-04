¿Seguir por revancha? La respuesta de Ancelotti sobre su futuro y sentencia: "Si quieres látigo, ficha otro entrenador"

"Lo he leído, pero no los he escuchado. Está haciendo todo para estar el sábado".

"No tengo revancha contra nadie ni contra nada. Me encanta este banquillo. Que esto pueda seguir lo más lejos posible y si un día termina, agradecer, quitarme el sombrero ante este club. Nada más".

La Copa como golpe anímico de cara a la Liga

"Los dos títulos pasan por ganar al Barcelona. Es lo que tenemos. Ahora es lo que tenemos que hacer. Lo podemos lograr, pero está claro que hay que cambiar algo en este sentido".

¿Cómo se encuentra en el Madrid?

"Estoy muy bien con el club, soy consciente que es un año más complicado. La luna de miel sigue, estoy contento, feliz, con mucha presión, pero esto siempre es así en este momento de la temporada. Ves el éxito muy cerca. El estrés es gasolina, a mí no me molesta, me da más energía. Hasta que me levanto por la mañana todo va bien".

¿Cambiaría algo?

"Muchas veces me han preguntado esto, todas las veces que hay problemas te dicen lo de la mano izquierda, que tenía demasiado mano izquierda. Yo intento manejar la relación por cómo soy. Esta temporada me he enfadado muchas veces, pero eso no quiere decir mano dura. La clave es tener respeto y ser respetado y aquí ha pasado. Repito, hay que tener al futbolista cómo es en la vida. Nadie ha tenido relación conmigo con mano derecha: mi padre, entrenadores, profesor.... Otras veces me decían que hay que usar el látigo, yo no soy capaz, ficha a otro entrenador. Para mí no es la manera".