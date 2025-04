Ancelotti rechaza a Brasil y recibe tentadora oferta desde Arabia Saudita: 50 millones de euros por temporada

Y Ancelotti bromeó sobre si él hubiese aceptado tal cantidad de dinero: "A pie. No necesito reservar vuelo, voy andando", dijo entre risas.

Una rueda de prensa en la que, entonces, negó haber recibido hasta el momento oferta alguna del país árabe e hizo una reflexión sobre la importancia que tiene para él el dinero.

"No me han llamado desde Arabia, vivo el presente y es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo y otra idea al dinero, nunca he pensado en él porque he crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien en un ambiente", señaló.

"Puede ser que si un día voy a Arabia me puedo encontrar bien, pero ahora me encuentro bien aquí y ojalá pueda seguir encontrándome todavía mucho tiempo", concluyó su reflexión.