Ancelotti, sin pelos en la lengua, sentencia a Neymar y la condición para que juegue el Mundial 2026: "El jugador más..."

El seleccionador de <b>Brasil</b>, el italiano <b>Carlo Ancelotti</b>, consideró que <b>Neymar</b>, futbolista del Santos, es "el jugador más talentoso" del país, pero le pidió estar "al 100 % físicamente" si quiere jugar el <b>Mundial 2026</b>."Es sin duda el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó bastante rápido. Pero quiero que esté realmente bien para poder jugar. Podrá participar en el Mundial si está bien físicamente", declaró Ancelotti, en una entrevista publicada este domingo en <i>'L'Équipe'</i>.