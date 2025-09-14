Internacionales

Ancelotti, sin pelos en la lengua, sentencia a Neymar y la condición para que juegue el Mundial 2026: "El jugador más..."

El DT de Brasil le dejó las cosas claras a Neymar si quiere jugar el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

  • Ancelotti, sin pelos en la lengua, sentencia a Neymar y la condición para que juegue el Mundial 2026: El jugador más...

    Ancelotti sentenció a Neymar para jugar el Mundial 2026.
2025-09-14

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, consideró que Neymar, futbolista del Santos, es "el jugador más talentoso" del país, pero le pidió estar "al 100 % físicamente" si quiere jugar el Mundial 2026.

"Es sin duda el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó bastante rápido. Pero quiero que esté realmente bien para poder jugar. Podrá participar en el Mundial si está bien físicamente", declaró Ancelotti, en una entrevista publicada este domingo en 'L'Équipe'.

Ancelotti dio la sorpresa y quiere llevarlo al Mundial 2026: "Me gusta mucho, tiene carácter y es muy grande"

El exentrenador del Real Madrid consideró que Neymar debe de "estar listo en junio" del próximo año. "Un jugador talentoso también debe estar bien físicamente -agregó-. Debe estar al 100%, no al 80%. Neymar está mejorando su condición".

El técnico italiano también habló de otras de las estrellas del combinado 'canarinho', Vinícius Junior, al que entrenó en el Real Madrid.

"Tengo una relación fantástica con Vini, él hace lo que le pido. Nunca he tenido un problema con él", aclaró.

Sin embargo, avisó que, en caso de que un jugador no esté contento con su suplencia, su papel como seleccionador es diferente al que tenía con un club.

¿Deja la selección de Brasil? Ancelotti toma decisión con su contrato tras finalizar la peor eliminatoria de la verdeamarela

"Si un jugador no está contento con su rol, no hay problema, llamo a otro. Ya no tengo esa obligación que tenía en un club de gestionar al deportista durante toda una temporada completa", advirtió.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
EFE

Mundial 2026
|
Neymar
|
Ancelotti
|
Brasil
|