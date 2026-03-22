Arbeloa deja fuera a Courtois y la estrella que vuelve: esta es la convocatoria del Real Madrid para jugar hoy contra a Atlético

Bellingham, que viajó a Mánchester pero sin opciones de jugar, en esta ocasión integra la lista con opciones de volver a tener minutos en el derbi, tras un mes y medio alejado de los terrenos de juego por una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda. También podrá participar en el partido Álvaro Carreras, totalmente recuperado de la dolencia que sufrió en un gemelo.El portero belga Courtois, que estará mes y medio de baja por una lesión muscular, se suma en la enfermería a Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes. Entra en la lista de convocados el canterano Sergio Mestre como tercer portero y se caen Mario Rivas, Jorge Cestero, y César Palacios.