Arbeloa deja fuera a Courtois y la estrella que vuelve: esta es la convocatoria del Real Madrid para jugar hoy contra a Atlético

Jude Bellingham integra la convocatoria del Real Madrid para el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, de la jornada 29 de LaLiga, que disputará en el estadio Santiago Bernabéu con seis ausencias por lesión, con las bajas de Thibaut Courtois, Éder Militao, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes.

El Real Madrid anunció a siete horas del partido la convocatoria de Álvaro Arbeloa, en la que no ha entrado Raúl Asencio, que por unos problemas musculares ya fue baja ante el Manchester City, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.