Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO: Flick busca alejarse en el liderato de LaLiga a la espera del derbi de Madrid

El <b>Barcelona</b>, líder de LaLiga y con muy buenas sensaciones tras la goleada al <b>Newcastle </b>en la Champions (7-2), tiene este domingo la posibilidad de aumentar su ventaja en el campeonato doméstico si saca adelante el encuentro ante el <b>Rayo</b>, clasificado el jueves para los cuartos de la Conference League, y a expensas del resultado del derbi madrileño.Y es que los azulgranas abren la jornada del domingo, mientras que el duelo entre el <b>Real Madri</b>d, segundo, y <b>Atlético de Madrid</b>, ahora cuarto, es el que la cerrará.