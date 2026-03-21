Ganaron su primer partido del 2026 y se alejan del descenso: así va la tabla de posiciones en LaLiga de España

El equipo local, nervioso e impreciso, fue incapaz de superar la presión del conjunto balear, que protagonizó las primeras llegadas con cierto peligro por medio de Luvumbo.El Elche se sacudió los complejos gracias a Febas, que protagonizó varias de sus clásicas arrancadas hacia el área rival. La gran ocasión local la tuvo Álvaro Rodríguez, quien no acertó con la portería tras un servicio de Germán Valera.El Mallorca, cómodo con el balón, respondió con una clamorosa ocasión de Muriqi, pero el ariete, tras un mal despeje de la defensa local, envió el balón fuera, con Dituro casi vencido.En un duelo marcado por el miedo al error y las precauciones defensivas, la anarquía de Febas estuvo a punto de darle premio al Elche. El catalán protagonizó una gran acción personal y asistió a Germán Valera, pero el disparo del extremo fue despejado por Leo Román ya al filo del descanso.El equipo ilicitano llevó la iniciativa del juego en el inicio del segundo tiempo ante un Mallorca más replegado, a la espera de cazar un contragolpe.Samu Costa estuvo cerca de cazar al Elche en una rápida transición, pero el disparo del portugués lo despejó, con buenos reflejos, Dituro.El Mallorca encontró por fin la recompensa en una nueva contra de Luvumbo, quien asistió a Pablo Torre para que el cántabro, desde fuera del área y con un disparo colocado, inaugurara el marcador.El gol congeló el ambiente en el estadio, pero el Elche supo rehacerse y encontró el empate apenas cuatro minutos después, tras un mal despeje de Mascarell que aprovechó Rafa Mir para batir a Leo Román.