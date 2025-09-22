Balón de Oro 2025: Gianluigi Donnarumma se convierte en el mejor portero del mundo al conquistar el Trofeo Yashin

La inglesa <b>Hannah Hampton</b>, portera del <b>Chelsea</b>, fue galardonada este lunes con el <b>Trofeo Yashin </b>a la mejor guardameta dentro de la gala del <b>Balón de Oro 2025</b> que organizan la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.Hampton destacó durante la pasada campaña en el equipo londinense, que ganó la <b>Superliga inglesa </b>y alcanzó las semifinales de la <b>Champions League</b>, así como con la selección de Inglaterra, con la que se impuso en la <b>Eurocopa de Suiza</b>.