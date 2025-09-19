OFICIAL: Barcelona confirmó el estadio donde jugará contra el PSG en la Champions League

Sin embargo, el <b>Lluís Companys</b> no estuvo disponible para los dos primeros partidos como local del Barça en LaLiga, puesto que el 12 de septiembre actuó el cantante <b>Post Malone </b>y el césped no estaba en condiciones para acoger los duelos ante el <b>Valencia </b>y <b>Getafe</b>.De esta manera, contra el conjunto che el Barça jugó en el <b>Estadio Johan Cruyff</b>, con un aforo de 6.000 espectadores, que también albergará el duelo de este domingo frente al equipo que dirige<b> José Bordalás</b>.La entidad azulgrana todavía no ha comunicado donde se jugará el <b>Barcelona-Real Sociedad</b> de la séptima jornada de LaLiga que se disputará el 28 de septiembre.Esa misma noche se celebrará en la Avenida María Cristina, una zona cercana al<b> Lluís Companys</b>, el Piromusical de las Fiestas de la Mercè de Barcelona.