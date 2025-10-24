Barcelona recibe duro castigo para el Clásico contra el Real Madrid: la decisión ya fue tomada y no estará en el Bernabéu

<b></b><br />El Barcelona entrenará nuevamente el sábado y, tras esta sesión, el segundo entrenador, <b>Marcus Sorg,</b> comparecerá en rueda de prensa a la espera de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) resuelva el recurso del club catalán para revertir la sanción de un partido al técnico Hansi Flick, expulsado por protestar la pasada jornada en el partido contra el Girona.Esta es la tercera instancia a la que acude la entidad, después de las negativas del Comité de Disciplina y del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol.