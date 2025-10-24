Barcelona recibe duro castigo para el Clásico contra el Real Madrid: la decisión ya fue tomada y no estará en el Bernabéu

El Barcelona ha confirmado que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado el recurso de apelación presentado para revocar la sanción de un partido a su entrenador, Hansi Flick, quien no podrá sentarse este domingo en el banquillo del Bernabeu para dirigir a su equipo en el Clásico. De esta manera será su ayudante, Marcus Sorg, quien dirija al equipo catalán en el estadio madridista y también quien ofrezca la rueda de prensa en la previa del partido, este sábado en la ciudad deportiva Joan Gamper.



El TAD ha ratificado la decisión del Comité de Apelación, que ya había desestimado las alegaciones presentadas por el club azulgrana, en las que solicitaba dejar sin efecto la doble amonestación que vio el entrenador alemán en los minutos finales del encuentro ante el Girona y que le supuso la expulsión por parte de Jesús Gil Manzano.

De Jong y Christensen se reincorporan; Raphinha y Kounde, ausentes a dos días del Clásico



El centrocampista Frenkie de Jong y el defensa Andreas Christensen se han incorporado este viernes a los entrenamientos con el resto de la plantilla del Barcelona a dos días para visitar al Real Madrid, en una sesión en la que no se han ejercitado el defensa Jules Kounde y el delantero Raphael Dias 'Raphinha'. El internacional brasileño, que sufrió una lesión en el bíceps femoral el pasado 25 de septiembre, había trabajado en los últimos días juntos la resto de sus compañeros con la vista puesta en el Clásico, pero este viernes no se ha entrenado y todo apunta a que no estará disponible el próximo domingo en el Santiago Bernabéu.

En cambio, Kounde no se ha ejercitado debido a un golpe, pero se espera que pueda participar en el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports contra el Real Madrid. La otra cara de la moneda es la reaparición del centrocampista Frenkie de Jong, ausente en el entrenamiento del jueves, y del central Andreas Christensen, que no se había ejercitado en toda la semana, en ambos casos por una indisposición gastrointestinal. También se han entrenado este viernes los jugadores del Barça Atlètic Diego Kochen, Eder Aller, Jofre Torrents, Toni Fernández, Xavi Espart y Quim Junyent.