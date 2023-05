“Ya viajaba a Barcelona cuando me dijeron que el contrato estaba cancelado; Éric Abidal me llamó para pedirme disculpas”

El ex delantero del Villarreal , Cédric Bakambu , contó a ‘Relevo’ una experiencia inolvidable y lamentable que vivió con el ex director deportivo del FC Barcelona , Éric Abidal .

“En enero del 2020, mi préstamo al Barcelona estaba casi terminado. De hecho, ya iba de camino hacia España cuando me dijeron que el contrato estaba cancelado. Eric Abidal me llamó después para pedir disculpas por cómo había actuado el club. esa situación. Pensé que era elegante por su parte”, señaló el actual delantero del Olympiakos .

“Cuando me contacta el Barça, no soy la primera opción, eso hay que decirlo. Pasó el tiempo y al final de la ventana de fichajes la opción se vuelve cada vez más concreta. Hablamos de una cesión con opción de compra. Efectivamente, cogí un vuelo a España, pero llegué a mi escala y mi representante me dijo que la cesión al final no se haría, así que me di la vuelta y volví a unirme a mi equipo”, comentó.