Por ahora, el Real Madrid no ha tomado una decisión definitiva acerca de si jugará o no la final de la Copa del Rey. Lo único que ha hecho hasta el momento es no entrenarse en el Estadio La Cartuja en el día previo a la final, no dar la rueda de prensa previa al partido y tampoco estará presente en los eventos, comidas y ceremonias, que se celebran en las horas antes al encuentro.