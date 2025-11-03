Internacionales

Cristiano Ronaldo aturde a Messi con la frase que más incendia la polémica: "¿Es mejor que yo? No quiero ser humilde..."

CR7 no anduvo con cuentos y soltó la frase que impacta a Messi en una entrevista: "¿Es mejor que yo?".

  • Cristiano Ronaldo aturde a Messi con la frase que más incendia la polémica: ¿Es mejor que yo? No quiero ser humilde...

    Messi es sorprendido por lo que dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista.
2025-11-03

Cristiano Ronaldo dice que no pretende "ser humilde" y por eso ha querido zanjar, de su parte, el eterno debate de quién es mejor entre él y Lionel Messi. El astro portugués causa revuelo con unas declaraciones que ya le dan la vuelta al mundo.

El delantero del Al Nassr y de la Selección de Portugal concedió una entrevista con Piers Morgan y el famoso periodista inglés publicó un adelanto donde se menciona a la leyenda del FC Barcelona.

Real Madrid visitó el altar de Diogo Jota en Anfield y la carta de Alexander-Arnold: "Te echo de menos compañero..."

Esa rivalidad que ha durado más de una década y que se sigue manteniendo pese a los miles de kilómetros de distancias que los separa hoy en día, con CR7 en Arabia Saudita y 'La Pulga' en la MLS de Estados Unidos con el Inter Miami.

"Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas?", le preguntó Morgan a Cristiano Ronaldo, que no se achicó y respondió sin pelos en la lengua, fiel a su estilo.

"¿Que si Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde", soltó el ahora futbolista del Al Nassr saudí en uno de los fragmentos publicados de la entrevista por Piers Morgan.

El periodista británico le recordó las palabras de Wayne Rooney, excompañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, en las que afirmaba que Messi es mejor, algo que al portugués no le preocupa. "No me supone ningún problema".

En ese avance, también se ve cómo el periodista británico le pregunta sobre haberse convertido en el primer futbolista multimillonario: "Eso no es cierto, me convertí en multimillonario hace muchos años (risas)", contestó Cristiano Ronaldo.

Esta no es la primera vez que Cristiano Ronaldo aparece en la plataforma de Morgan para hablar sin filtros. En 2022, durante su etapa en el Manchester United, ya había concedido una entrevista explosiva que terminó marcando su salida del club inglés.

Bota de Oro 2025-26: el desconocido que tiene de rodillas a Mbappé y Haaland: así marcha la tabla de goleadores

Ahora, tres años después, vuelve al mismo escenario para defender su legado y recordar al mundo que sigue compitiendo al máximo nivel, rompiendo récords y ampliando una carrera impresionante.

Se reveló que la entrevista completa será publicada el 4 de noviembre, y todo indica que habrá más titulares que darán mucho de qué hablar.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Polémica
|
El mejor jugador de la historia
|
Cristiano Ronaldo
|
Messi
|