Cristiano Ronaldo aturde a Messi con la frase que más incendia la polémica: "¿Es mejor que yo? No quiero ser humilde..."

<b>Cristiano Ronaldo</b> dice que no pretende "ser humilde" y por eso ha querido zanjar, de su parte, el eterno debate de quién es mejor entre él y <b>Lionel Messi</b>. El astro portugués causa revuelo con unas declaraciones que ya le dan la vuelta al mundo.El delantero del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/cristiano-marco-doblete-en-la-remontada-de-al-nassr-y-pone-un-mundo-de-ventaja-sobre-messi-en-la-tabla-de-goleadores-de-la-historia-AL28014062" target="_blank">Al Nassr</a> </b>y de la <b>Selección de Portugal</b> concedió una entrevista con <b>Piers Morgan</b> y el famoso periodista inglés publicó un adelanto donde se menciona a la leyenda del<b> FC Barcelona</b>.