Cuando fue consultado sobre un posible regreso al Sporting, Cristiano Ronaldo fue tajante: “Me encanta ver los partidos del Sporting, es mi equipo, pero no tengo pensado volver a jugar allí”, comenzó el futbolista luso.

“Creo que no tiene sentido volver al club. Mi período en Portugal fue solo el comienzo, no porque no me guste el fútbol allí o piense que es malo, sino que todo tiene un tiempo específico”, afirmó el delantero.

Estas palabras son un cambio rotundo respecto a lo que había expresado en el pasado, cuando comentó que, tal vez, después de los 41 años consideraría un breve regreso al club lisboeta. Además, el sueño de su madre, que siempre había soñado con verlo jugar en la Liga de Portugal, parece desvanecerse tras estas declaraciones.