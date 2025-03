"Es verdad que estoy muy decepcionado porque creo que la forma en que afrontamos el partido no fue la adecuada", dijo tras el partido que ganó Pochettino, "muy decepcionado" por la forma como Estados Unidos jugó contra Panamá por 0-1 en Inglewood (California).





"Aunque merecíamos ganar el partido, estaría decepcionado porque no fue la manera de afrontarlo", enfatizó.

El entrenador argentino elogió al rival. "Jugaron hambrientos, cada pelota era la última para cada jugador de Panamá".

"Hay que encontrar la manera de competir mejor. De acuerdo, somos Estados Unidos pero no puedes ganar con la camiseta, tienes que demostrarlo, ser mejor, sufrir, si no esto no va a ser diferente", puntualizó.