¿Cree que la presencia de Messi en Estados Unidos está dando el impulso definitivo al fútbol en el país?

Messi puede dar un golpe muy fuerte, ya lo está dando en un mundo que hoy ha cambiado. Cuando vino Pelé, u otros jugadores de gran nivel, hoy gracias a los medios, redes sociales, hay un conocimiento del mundo americano distinto. Es obvio que hay que hacer inversiones, pero no soy quien tiene que decir qué deberían hacer los americanos. Hay cosas que se podrían mejorar, a ver, porque me da gusto hablar de fútbol como un deporte en equipo. Messi, sin otros diez que forman al equipo, no podría competir, no podría hacerlo todo él solo. Los clubes, la federación, deben unirse para trabajar e incrementar la pasión.

Sergio Ramos fichó este año por Monterrey, con el que ya fue protagonista anotando dos goles

Vi que se adaptó bastante bien, ya ha marcado dos goles. Va a ser bonito verle medirse quizás con Messi, después de todos los cruces entre Madrid y Barcelona, sería buena historia para contar.

Real Madrid y Atlético serán representantes españoles en este Mundial de Clubes tras el derbi que jugaron en la Liga de Campeones. ¿Qué opina de sus proyectos deportivos?

Son dos clubes con una identidad muy fuerte, muy clara, y eso me gusta en un equipo, más allá de que uno tenga más cariño a un club u a otro, o que le guste más una manera de gestionar las cosas. Me gusta cuando hay mucha identidad, conocimiento de tu filosofía, tu forma de ser. Es algo que hoy los clubes tienen que tener.

Las filosofías son muy distintas, como la historia de estos dos clubes es muy distinta. La rivalidad que se creó en este derbi es de las mejores del mundo. Se ha vuelto un partido en el que, ya desde hace muchos años, nadie tiene miedo al otro. No se trata de un gran club contra uno pequeño. El Atlético incluso cuando era menos fuerte que ahora siempre ha luchado con mucho coraje, mucha determinación, cara a cara, cómo lo fue en la Liga de Campeones.

El Real Madrid lo conocemos, es un equipo buenísimo bajo muchos puntos de vista, en las individualidades y a nivel grupal, con un entrenador increíble, bueno en gestionar muchos momentos de grandísima presión, porque en el Madrid hay mucha. Es un partido que uno siempre quiere ver.

El Barcelona no estará....

Sería bonito tener al Barcelona en este Mundial de Clubes, y al igual que el Barcelona también muchos equipos que hoy no están, que por su historia habría sido bueno verlos, pero esas son las reglas.

¿Qué espera de este Mundial de Clubes?

Mucha curiosidad, ilusión, porque es la primera edición. Es una novedad bajo todos los puntos de vista. La espera por algunos partidos o por los que se podrían jugar más adelante es increíble. Podríamos ver rivalidades históricas o nuevas rivalidades, el nivel de jugadores es altísimo. El espectáculo estará, pienso y espero, garantizado. Habrá posibilidad de ver mentalidades distintas, filosofías distintas, de fútbol, de cultura y de procedencia.

Al tener clubes de Nueva Zelanda, Sudamérica, Europa, Asía, África, habrá muchas situaciones divertidas.

¿Cree que las instalaciones estadounidenses ya se comparan con las de Europa?

Los estadios son una locura, desde ese punto de vista sin duda no tienen nada que envidiar. Hay dificultades objetivas en algunas ciudades, quizás en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, donde no es fácil crear instalaciones deportivas.

¿Echa de menos jugar al fútbol?

Claro que sí, la pasión es lo que siempre me ha llevado. La pasión no se va con la edad, la edad en cambio te obliga a hablar de fútbol y no a jugarlo (ríe).