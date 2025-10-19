Final Mundial Sub-20 Argentina vs Marruecos: alineaciones, hora y canal dónde ver EN VIVO el último partido en Chile

Siempre bien posicionado, saca rentabilidad de las ocasiones que genera, con un héroe inesperado, Mateo Silvetti; el delantero del Inter de Miami, que crece a la vera de Messi, se ha destapado como el hombre gol decisivo del equipo partiendo tanto frente a México como frente a Colombia desde el banquillo.Suyo fue el gol que dio el pase a los argentinos a la final tras un gran pase del jugador llamado a liderar esta nueva generación albiceleste, Gianluca Prestiani.El enganche del Benfica es otro de los destacados del equipo comandado por Diego Placente junto a Maher Carrizo, el volante de Vélez Sarslfield, que volverá al equipo titular tras perderse las semifinales por sanción.Una victoria sudamericana también hará historia, al confirmar a los argentinos como la mejor selección juvenil del mundo con siete títulos y abrir brecha frente al resto.