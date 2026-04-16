"Es momento de decir adiós": ratifica su salida del Manchester City y Barcelona ya lo espera

En el City ha disputado 451 partidos, marcado 76 goles y repartido 77 asistencias, además de haber levantado 18 trofeos. Esta temporada, pese a que su impacto se ha reducido, ha jugado 43 encuentros, marcado tres goles y repartido cinco asistencias.En las semanas finales de su contrato, Bernardo aún puede añadir a su palmarés una séptima Premier League, si remontan la diferencia de seis puntos con el Arsenal, y una nueva FA Cup, ya que el City está encuadrado en semifinales contra el Southampton.