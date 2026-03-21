Confiesa sin pelos en la lengua: "Se ríeron de mí; por culpa de Guardiola y Arteta estoy más viejo..."

Gabriel Jesus abrió su corazón en una extensa entrevista con The Athletic, donde repasó su presente en el Arsenal, su complicada recuperación y las diferencias entre dos técnicos clave en su carrera: Pep Guardiola y Mikel Arteta.El delantero brasileño no ocultó el duro momento que vivió en enero de 2025, cuando sufrió una grave lesión de ligamento cruzado en plena lucha por la Premier League. A nivel personal también atravesaba una etapa especial, ya que esperaba el nacimiento de su segundo hijo. Sin embargo, todo se vio interrumpido. “Fue uno de los días más difíciles de mi vida”, recordó.