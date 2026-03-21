Confiesa sin pelos en la lengua: "Se ríeron de mí; por culpa de Guardiola y Arteta estoy más viejo..."

El delantero brasileño no ocultó el duro momento que vivió en enero de 2025, cuando sufrió una grave lesión de ligamento cruzado en plena lucha por la Premier League. A nivel personal también atravesaba una etapa especial, ya que esperaba el nacimiento de su segundo hijo. Sin embargo, todo se vio interrumpido. “Fue uno de los días más difíciles de mi vida”, recordó.

Gabriel Jesus abrió su corazón en una extensa entrevista con The Athletic, donde repasó su presente en el Arsenal, su complicada recuperación y las diferencias entre dos técnicos clave en su carrera: Pep Guardiola y Mikel Arteta.

“Como jugador, viajas todo el tiempo. Te pierdes muchas fechas importantes con la familia, con tus hijos, con tu mujer. Durante 10 u 11 meses, pude estar más presente en casa. Echaba de menos el fútbol, pero fuera del fútbol, era el hombre más feliz del mundo”, reconoció.

Tras casi un año fuera de los terrenos de juego, el atacante aprovechó ese tiempo para centrarse en su familia y en su fe. Incluso pudo permanecer en Brasil durante varios meses, donde vivió de cerca el nacimiento de su hijo. Aunque extrañaba el fútbol, reconoció que fuera del campo atravesó una de las etapas más felices de su vida.

Su regreso se produjo en diciembre, en un partido de Champions League ante el Brujas. Desde entonces, ha ido recuperando ritmo, aunque aún no se ha consolidado como titular. Pese a haber ganado numerosos títulos con el Manchester City, todavía no ha logrado levantar trofeos con el Arsenal, algo que espera cambiar pronto.

Desde su llegada en 2022, Gabriel Jesús siempre confió en el potencial del equipo londinense, a pesar de que algunos compañeros dudaban de sus aspiraciones. Hoy, el club está más cerca que nunca de volver a conquistar la liga inglesa, algo que no consigue desde la época de Arsène Wenger.

“Algunos se rieron. Decían: ‘Quizá has fichado por el club equivocado’. Les pregunté por qué. Con la calidad que tenemos, ¿por qué no íbamos a poder ganarla?”, explicó.

El brasileño también destacó la evolución del equipo, que ha pasado de pelear por puestos europeos a competir directamente por el título. Además, no ocultó su ambición: quiere ganarlo todo, aunque si debe elegir, se queda con la Champions League, un trofeo inédito tanto para él como para el club.

“Hemos pasado de luchar por clasificarnos para la Champions a pelear por el título. Tenemos que estar contentos por eso. Ahora somos un equipo más experimentado, más maduro. Podemos ganar la liga esta temporada y quizá también otro título”, menciona. Y no hay que olvidarse de la Champions League. Ni el Arsenal ni el brasileño la han ganado nunca. “Probablemente los aficionados del Arsenal dirían que prefieren ganar la Premier porque llevan más de 20 años esperando, pero tampoco han ganado nunca la Champions, así que obviamente es un sueño ganar ambas. Yo quiero ganarlo todo, pero si tengo que elegir, la Champions”, se sinceró.

En el corto plazo, el Arsenal tiene una gran oportunidad en la final de la Carabao Cup, donde se enfrentará al Manchester City en Wembley, en un duelo cargado de emoción para el delantero por su pasado en el club.

Sobre sus entrenadores, Gabriel Jesús explicó que tanto Guardiola como Arteta comparten una mentalidad extremadamente competitiva. Sin embargo, resaltó que el español ha ido creciendo como técnico y está listo para dar un salto definitivo.

“Comparten algo en su ADN. Quieren ganar todos los partidos. Incluso en los entrenamientos se enfadan si algo no sale como esperaban. Obviamente, Pep es mayor y tiene más experiencia ganando títulos, pero Mikel lleva tres años seguidos peleando por la liga. Este año, por cómo está jugando el equipo, es el momento de que Mikel dé otro salto. Es un entrenador increíble. Se puede decir que he envejecido por estar seis años con uno y tres con el otro. ¡Estoy más mayor por eso!”, detalló, entre risas.