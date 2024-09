Garnacho aparece de la nada y destroza a Ten Hag: la polémica publicación de Cristiano que comparte el argentino

Manchester United ha sido una verdadera caldera las últimas horas luego de unas declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre Erik Ten Hag.

El portugués apuntó al DT por la actualidad del equipo rojo: “El Manchester United necesita reconstruirlo todo, en mi opinión. El entrenador dice que no pueden competir para ganar la Premier League y la Champions League. No puedes. Tu siendo entrenador del Manchester United, no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions”, aseguró.